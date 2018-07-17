Экс-начальник службы безопасности раскрыл тайну, как Янукович попал в Крым

Охрана утверждает, что готовилась к бою, чтобы защитить президента

В Оболонском суде Киева, где слушается дело о «госизмене Виктора Янковича» сегодня был заслушан бывший начальник службы безопасности экс-президента Константин Кобзарь. Допрос шел по видеосвязи, поскольку экс-охранник сейчас находится в России . Кобзарь пролил свет на то, как Виктору Януковичу удалось оторваться от преследовавшего его по пятам автобуса с боевиками «Правого сектора», запрещенного в РФ.

Константин Кобзарь, как и допрошенные прежде охранники Виктора Януковича, подтвердил, что в те дни существовала реальная угроза жизни экс-президента. Радикалы из «Правого сектора» объявили на него охоту и цель была одна — убийство Януковича. Его кортеж обстреляли в Киеве, планировалось подорвать его автомобиль в Харькове , угроза не спала и когда Янукович уехал в Донецк . «Угроза жизни президента Януковича постоянно нарастала… поступала оперативная информация о минировании трассы по маршруту проезда, были попытки блокировки выезда из резиденции и въезда в Администрацию президента , блокировались дороги», — рассказал Кобзарь. Когда выяснилось, что в Донецк едут автобусы с «правосеками», кортеж выдвинулся в Запорожье . Но радикалы успели перекрыть дорогу на Крым . И тогда, как сообщают украинские корреспонденты, находящиеся в Оболонском суде, Кобзарь принял нестандартное решение.

«Проанализировав информацию и сопоставив факты, я понял, что мы блокированы. И происходящее до этого указывало на то, что у тех, кто нас преследовал, была одна цель — ликвидировать президента. Я выполнял служебные обязанности… Я принял решение, был вынужден это сделать, я обратился к своему коллеге из РФ, я ему позвонил. Но, к сожалению, пропала связь. Тогда я позвонил дежурному по ФСО РФ и сообщил, что мы блокированы практически, и что жизнь президента Януковича в большой опасности, и что через некоторое время мы примем бой, только после этого никого не останется. — рассказал суду Кобзарь. — Я попросил его посодействовать в переезде в Крым. Он ответил, что необходимо время. Я выждал 15 минут, набрал еще раз дежурного по ФСО. Он дал мне координаты, точку одного из населенных пунктов, чтобы мы как можно быстрее туда выдвинулись». В назначенном месте Кобзарь увидел два вертолета: один на земле, второй — в воздухе. Янукович с сопровождающими быстро в них погрузился. И винтокрылые машины сначала полетели в Анапу , где прошла дозоправка, а затем Янукович с охраной на самолете улетели в Крым.