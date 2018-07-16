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Пелагея изменила себе: артистка продемонстрировала пышный бюст и оголенный живот
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Пелагея изменила себе: артистка продемонстрировала пышный бюст и оголенный живот 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
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«Я горжусь своим мужем!»: Пелагея прокомментировала видео, где ее супруг запечатлен с другой девушкойПевица и наставница шоу «Голос» не считает нужным обращать внимание на выходки всевозможных поклонниц. По словам Пелагеи, она не придала никакого значения ролику, который на днях был опубликован в Сети. Сегодня Леонид Агутин празднует юбилей, музыканту исполнилось 50 лет. На празднование дня рождения артиста приехали многие знаменитости, в том числе его коллега по проекту «Голос» певица Пелагея с супругом Иваном Телегиным. Совместным кадром с возлюбленными поделился Вадим Верник.
Пелагея появилась на мероприятии в облегающей юбке и коротком топе с глубоким декольте, который оголял и живот, и грудь артистки, которая, кстати, заметно увеличилась. Несмотря на такой провокационный наряд, певица выглядела эффектно и буквально сияла рядом со своим мужем-красавцем.
Пелагея после замужества резко изменила свой стиль одежды. Она стала отдавать предпочтение откровенным нарядам, которые демонстрируют подтянутое тело артистки (кстати, над ним она изрядно потрудилась в спортзале). На смену этническим нарядам пришли вещи из новых коллекций именитых дизайнеров. Такие перемены поклонники связывают с тем, что муж артистки Иван Телегин заглядывается на других девушек. Мудрая артистка решила не отставать от эффектных моделей, которые постоянно крутятся вокруг хоккеистов, считают поклонники.
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Время от времени появляется информация о разводе Пелагеи и Ивана Телегина, но никаких подтверждениям этим слухам нет. На днях певица отпраздновала день рождения в одном из столичных заведений. Супруг артистки не отходил от нее ни на шаг, а в заключении вечера одарил ее страстным поцелуем.
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