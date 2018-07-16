Хроника большого потопа в Волгограде: фото и видео города после ливня

Волгограде продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после вчерашнего потопа. Горожане пережили за вторую половину дня воскресенья все возможные и невозможные приключения, связанные с водной стихией. Хроника событий в фото и видеорепортаже V1.ru

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Долгожданный и обещанный синоптиками грозовой дождь начался примерно в 14:00 часов. Ливень продлился около двух часов. Первые тревожные звонки от последствий разгулявшейся стихии начали поступать от автолюбителей.

Камеры системы «Безопасный город» зафиксировали, как вода заполняла центральные улицы Волгограда.

Накануне водители тонули рядом с торгово-развлекательным центром «Европа Сити Молл». Трамвайные пути затопило полностью.

— Накануне вечером скоростные трамваи поехали от станции «Европа сити Молл» до Ельшанки, — уточнили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс». — Рабочие по-прежнему откачивают воду из тоннеля Краснооктябрьского района и убирают лужи с путей самого северного района.

До сих пор сотрудники «Метроэлектротранса» борются с водой

Подтопление путей на станции Краснооктябрьская случилось накануне вечером, — уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги. — Электрички Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская и Тракторная Пассажирская — Волгоград-1 пошли по сокращенному маршруту. В 17:10 электрички вернулись к привычному режиму работы.

Из окон трамвая пассажиры радовались, что не находились в авто во время ненастья.

— В Краснооктябрьском районе сотрудники городского ГАИ стояли под проливным дождём и пытались остановить водителей двигаться по Первой продольной по направлению к центру. — рассказали в пресс-службе МВД региона. В результате с 16:00 до 17:00 часов движение между 39-й и 7-й Гвардейской было частично ограничено.

На 7-й Гвардейской образовалась пробка.

На перекрестке проспекта Ленина и 39-й Гвардейской волгоградец показывала водителям, где лучше объехать глубокие места.

В автобусах горожане пожалели, что не одели в воскресенье резиновые сапоги.

Рядом с домом на улице Землячки, 64 в Дзержинском районе вырвала дерево.

Ливень прошёл без сильного ветра. Сообщений о поваленных деревьях приходят единицы.

В жилом комплексе «Кемерово» в Советском районе не все автовладельцы нашли свои автомобили на парковке.

«Всего сползло четыре машины. Их вытащили, повреждений нет»

Автомобили вытаскивали с помощью эвакуатора

Волгоградец вспомнил детство и катался в «Комарово» по лужам на ледянке.

Его соседи пытались откопать от оползня автомобили.

— Когда с витрины упали все товары, мы просто подпрыгнули от неожиданности, — рассказывает сотрудница одного из магазинов на третьем этаже Ворошиловского ТРЦ. — Бесконечный водопад лился с потолка около часа. После этого мы наконец зашли в зал и оценили последствия страшного потопа: вода по щиколотку добралась до склада, торгового зала, кабинетов и туалета.

«Бесконечный водопад лился с потолка около часа»

Так же судьба постигла и владельцев бутиков и сетевых магазинов в ТРЦ «КомсоМОЛЛ». С крыши торгово-развлекательного центра лились струи воды.

— Всех посетителей быстро эвакуировали из здания. От воды пострадали три-четыре магазина, — рассказали очевидцы.

У стадиона «Волгоград Арена» испытание первым дождём не выдержала насыпь.

— Вода разнесла грязь от 7-й Гвардейской до стадиона, — рассказал директор МБУ «Северное» Евгений Головко.

Пострадал от оползня склон у моста через Волгу.

Открыть рокадную дорогу после ЧМ-2018 не позволил ливень

Потоп не оставил в стороне и «Волгоград Арену». Читатели прислали видео, на котором потоки воды заливают помещения и коридоры vip-зоны спортивного объекта.

Руководитель строительства стадиона Сергей Камин уверен, что «Волгоград Арена» вынесла натиск проливного дождя.

Потоки грязи вперемешку с щебнем, которым волгоградцы прикрывали ямы, вылились на асфальтированную дорогу.

Евгений Харичкин. — В городе выпала двухмесячная норма осадков. Ситуация сложилась непростая. Прежде всего на основных дорогах и трассах Волгограда, — заявил вице-губернатор Волгоградской области

«Мощнейший ливень смыл с тротуаров много песка, гравия, и, конечно, ливневая канализация сейчас работает на пределе».

Гигантские лужи, затопившие главные магистрали города, убирали сотрудники городских служб, «Концессий водоснабжения», «Концессий теплоснабжения» и Волгоградавтодора.

После потопа многие автобусы не вышли на линию

В администрации области уверены, что накануне на город обрушилось две месячных нормы дождя — на город выпало 70 миллиметров осадков.

«Волгоград Арена» третий по стоимости стадион, построенный к ЧМ-2018

С вечера коммунальные службы города вывозили песок и убирали грязь с Нулевой Продольной.

В Волгограде введён режим ЧС На Нулевой Продольной без передышки работает тяжелая техника. По словам директора МБУ «Северное», до обеда понедельника им удалось убрать лишь половину заносов.

— Мы работали всю ночь и до сих пор продолжаем убирать рокадную магистраль, — уточнил директор МБУ «Северное» Евгений Головко. — 10 КАМАЗов собирают песок и отвозят его на площадку «СтройТрансГаза»

Представители компании «СтройТрансГаз» пообещали до выходных засыпать уплывшие на Нулевую продольную склоны.

Пострадавшие от потопа рельсовые пути скоростного трамвая к вечеру по большей частью восстановлены, — сообщают в администрации Волгограда.

Рабочие МУП «Метроэлектротранс» под дождём весь день откачивали воду

В микрорайоне «Комарово» до вечера восстанавливали смытую дорогу.

«После завершения дождей, мы сделаем бордюры выше» — рассказали в компании «Пересвет-Юг»

На улице Глазкова у домов отвалилась новая штукатурка.

Лицевые фасады приводили в порядок к ЧМ-2018

В Волгограде до сих устраняются последствия большого потока. В городе действует режим ЧС. Новостной портал V1.ru будет следить за развитием ситуации.

Завтра обещают открыть одну полосу движения на Нулевой Продольной

К стадиону не пропускает горожан полиция, боясь обрушения склона