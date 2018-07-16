Конференция «Общество и власть» пройдёт 21 июля в Пскове 

Конференция «Общество и власть» пройдёт в Пскове 21 июля в 18:00 в комплексе «Простория», сообщили «ПГ» в псковском региональном отделении движения «Открытая Россия». На конференции выступит ряд экспертов, среди которых основатель и генеральный секретарь ALDA (Ассоциация местной демократии ЕС) Антонелла Валморбида, тема её выступления — «Участие гражданского общества в местном самоуправлении». Среди выступающих — председатель общественного движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров с выступлением на тему: «Общественные инициативы и региональная повестка». Также на конференции выступит депутат, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, тема его выступления — «Местное самоуправление и политика: возможности и препятствия». Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».