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Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник
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Сборная Хорватии дома: в Загребе продолжается футбольный праздник
Soccer News
1 час назад
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Фото:
Soccer News
Как сообщалось ранее, игроки сборной
Хорватии
прилетели в
Загреб
, где их ожидал очень тёплый приём.
Собственно празднование и чевствование национальных героев идёт до сих пор, не утихая ни на минуту.
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