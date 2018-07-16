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Проект изменений в ПЗЗ по строительству детского центра в ТиНАО рассмотрели на публичных слушаниях
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Проект изменений в ПЗЗ по строительству детского центра в ТиНАО рассмотрели на публичных слушаниях 

Агентство «Москва» 1 час назад
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по строительству центра детского творчества в дер. Сосенки в ТиНАО рассмотрели на публичных слушаниях, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) со ссылкой на слова председателя комитета Юлианы Княжевской.
«В дер. Сосенки в Новомосковском административном округе будет построен центр детского творчества. На днях проект внесения изменений в ПЗЗ был рассмотрен на публичных слушаниях», — говорится в сообщении.
По словам Ю. Княжевской, новое здание центра детского творчества возведут по адресу: дер. Сосенки, д. 134. Площадь объекта составит около 5 тыс. кв. м, его планируемая высота не более 35 м. Строительство центра детского творчества будет осуществляться за счет внебюджетных средств.
«Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал высокую приоритетность обеспечения жителей новых микрорайонов объектами социальной инфраструктуры. В своей работе мы руководствуемся принципом комплексного развития территорий, и строительство социальных объектов является одним из главных приоритетов. В ТиНАО мы согласовали строительство еще ряда важных объектов сферы образования и здравоохранения: два детских сада, школу и поликлинику», — добавила Ю. Княжевская.
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