Проект изменений в ПЗЗ по строительству детского центра в ТиНАО рассмотрели на публичных слушаниях

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) по строительству центра детского творчества в дер. Сосенки в ТиНАО рассмотрели на публичных слушаниях, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) со ссылкой на слова председателя комитета Юлианы Княжевской.

«В дер. Сосенки в Новомосковском административном округе будет построен центр детского творчества. На днях проект внесения изменений в ПЗЗ был рассмотрен на публичных слушаниях», — говорится в сообщении.

По словам Ю. Княжевской, новое здание центра детского творчества возведут по адресу: дер. Сосенки, д. 134. Площадь объекта составит около 5 тыс. кв. м, его планируемая высота не более 35 м. Строительство центра детского творчества будет осуществляться за счет внебюджетных средств.