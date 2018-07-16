Состоялась встреча с послами и торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах

Участники обсудили конкретные шаги, направленные на эффективное и оперативное обновление всей системы поддержки российского экспорта и защиты российских внешнеэкономических интересов за рубежом, включая модернизацию работы торгпредств и внедрение сквозных процессов сопровождения экспортных проектов на различных уровнях. Стороны также обсудили вопросы консолидации российской зарубежной инфраструктуры товаропроводящей сети, выстраивание единого процесса и вовлечение в него всех заинтересованных сторон в целях реализации задач по удвоению несырьевого экспорта к 2024 году, поставленных в рамках «майских указов» Президента РФ.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев рассказал о новой концепции развития института торгпредств после их передачи в ведение Минпромторга России . Он подчеркнул необходимость переформатирования ключевых показателей эффективности сотрудников торговых представительств с акцентом на промышленную повестку и увеличение числа экспортных сделок, а также реформирования географии сети торговых представительств по «узловому» принципу для усиления присутствия на наиболее перспективных рынках.

О готовности МИД России поддержать изменения и системную работу по сопровождению российской внешнеэкономической деятельности на своем уровне сообщил в своем выступлении заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев отметил важную роль торгпредств в развитии взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными покупателями российской несырьвевой продукции.

«Сейчас в правительстве на рассмотрении находятся предложения по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Одно из таких предложений предполагает создание единой системы продвижения российских товаров и услуг за рубежом при непосредственном и проактивном участии торгпредств на любом из этапов экспортного цикла. Речь идет не только о пересмотре существующей системы с точки зрения оптимизации «бюрократических нюансов», но и формировании принципиально нового «бизнес-подхода» в действиях наших торговых представителей. Очень важно выстроить общую операционную модель и органично имплементировать в нее инструментарий РЭЦ. Это позволит обеспечить прозрачность процесса предоставления услуг нашим экспортерам и потенциальным иностранным покупателям российской продукции, а также четко оценивать эффективность работы», — сказал глава РЭЦ.

Подобные межведомственные встречи уже становятся традиционными.

В прошлом году подобное мероприятие с участием торговых представителей России и РЭЦ прошло в формате бизнес-сессии. В этот раз к участию были привлечены послы России в иностранных государствах в соответствии с комплексным подходом к развитию системы поддержки экспорта. В дальнейшем планируется развивать данную практику для обеспечения координации процессов внутри системы в целях достижения слаженности действий по продвижению торговли за рубежом.