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EIA: добыча сланцевой нефти в США обновит рекорд
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EIA: добыча сланцевой нефти в США обновит рекорд 

Вести.Ru 25 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Добыча нефти на семи основных сланцевых формациях в США в августе вырастет на 143 тыс. баррелей в сутки к июлю до рекордных 7,47 млн баррелей в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).
Самый значительный прирост производства на уровне 73 тыс. баррелей в сутки придется на крупнейший нефтяной бассейн США — Permian, отмечается в обзоре EIA. В июне американские добытчики пробурили 1,436 тыс. скважин на крупнейших сланцевых месторождениях в США, завершили — 1,243 тыс. Число пробуренных, но незаконченных скважин составляет 7,943 тыс., следует из обзора. Число пробуренных, но незаконченных скважин в США растет уже 19-ю неделю подряд, приводит статданные "Рейтер". Их, как правило, можно быстро ввести в эксплуатацию при улучшении инфраструктурных возможностей и росте цен на нефть. В июне прошлого года число пробуренных, но незаконченных скважин равнялось 5,964 тыс. штукам. Тем не менее из 20 крупнейших нефтяных компаний США, которые сосредоточены главным образом на сланцевой нефти, только пять смогли получить больше наличных денег, чем они потратили в I квартале 2018 г., согласно анализу Wall Street Journal данных FactSet. Сейчас цены на нефть устремились вниз, после того как стало известно, что США не будут немедленно вводить жесткие санкции против Ирана. В результате во вторник утром к 10:06 мск фьючерсы на нефть Brent рухнули до $71,59 за баррель с $78 за баррель неделей ранее. К окончанию торгового дня по-прежнему цена Brent не достигла $72.
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