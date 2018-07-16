Нетаньяху приветствует заявления Путина и Трампа, «важные для безопасности Израиля»

Как сообщает пресс-служба израильского премьера, Нетаньяху заявил, что «приветствует заявления в ходе пресс-конференции президентов Путина и Трампа». При этом он добавил, что последние дни детально обсуждал данную проблематику с американским и российским президентами, сообщает ТАСС

«Все это — очень важные вопросы для безопасности Израиля», — подчеркнул премьер-министр.

В понедельник в столице Финляндии состоялся первый полномасштабный российско-американский саммит на высшем уровне. Переговоры Путина и Трампа продолжались более четырех часов, при этом больше двух часов президенты двух великих держав общались тет-а-тет.

На совместной пресс-конференции президент России, среди прочего, заявил, что доволен первой полномасштабной встречей с американским коллегой, хотя все «завалы» двусторонних отношений расчисть не удалось.

Трамп в свою очередь сообщил, что обсудил с Путиным ядерную программу КНДР, Иран, Сирию, Израиль, международный терроризм и другие проблемы российско-американских отношений и международной повестки.

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