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Робертино Лоретти завершает музыкальную карьеру и уезжает в Россию
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Робертино Лоретти завершает музыкальную карьеру и уезжает в Россию 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В 60-х годах прошлого века имя этого «золотого мальчика» гремело на весь мир. Он прославился исполнением песен Sole mio и Jamaica, победил на конкурсе Сан-Ремо. Сегодня ему уже 71 год. В статусе мэтра Робертино Лоретти приехал на международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», где стал членом жюри конкурс исполнителей эстрадной песни. Там с ним и встретился корреспондент Dni.Ru.
Итальянский певец признался, что решил завершить музыкальную карьеру — осенью отправляется в прощальный тур, чтобы поклониться поклонникам, которые любили его все эти годы. «Я выступаю с 6 лет, дал 850 концертов по всему миру и просто устал, — рассказал сеньор Лоретти. — К тому же здоровье сегодня меня часто подводит — был инсульт, отнялись ноги. Голос, слава богу, остался. Но, скажу вам честно, уходя на пенсию, больше всего хочу отдохнуть от песни Jamaica. Все эти годы от меня ждут только ее, и это ужасно, потому что я давно не от мальчик, который пел ее в далеком 63-м».
Лоретти уверяет, что на пенсии не будет скучать. «У меня есть обширный немузыкальный бизнес — я занимаюсь продюсированием, открыл свой магазин продовольственных товаров и джелатерию (кафе-мороженое), есть пекарня по производству пирожных. Словом, есть чем заниматься», — рассказал артист.
Но главное, чем он хотел бы заниматься, это преподавательской деятельностью. «Мне хочется передать свои знания молодым, рассказать секреты, научить их владеть голосовым аппаратом, подавать себя, — улыбается Робертино. — Например, меня пригласили преподавать в Академии музыки Санкт-Петербург. Я уже давал там мастер-классы для русских ребят, сейчас же поеду туда уже в статусе педагога».
Собственные дети Лоретти не пошли по его стопам, хотя, по его словам, слух и голос есть и дочери, и у сыновей. «Мой 26-летний сын Лоренцо мог вполне стать артистом, поскольку все данные у парня есть — высокий, красивый, талантливый. Но он выбрал другой путь — стал очень престижным и дорогим женским парикмахером. Он проехал всю Европу, участвовал в международном конкурсе. Но главное, подарил мне нескольких внуков и сделал меня самым счастливым на свете».
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