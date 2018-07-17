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Робертино Лоретти решил закончить музыкальную карьеру и уехать в Россию
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Робертино Лоретти решил закончить музыкальную карьеру и уехать в Россию 

Москва24 48 минут назад
Фото: Москва24
Итальянский певец Робертино Лоретти решил завершить музыкальную карьеру. Осенью он отправляется в прощальный тур.
Артист напомнил, что выступает с шести лет. Он признался, что устал.
"К тому же здоровье сегодня меня часто подводит — был инсульт, отнялись ноги. Голос, слава богу, остался. Но, скажу вам честно, уходя на пенсию, больше всего хочу отдохнуть от песни Jamaica", — цитируют его «Дни.ру».
Лоретти утверждает, что на пенсии не будет скучать: он занялся продюсированием, открыл магазин продовольственных товаров и джелатерию, пекарню по производству пирожных. Но главным образом ему интересно преподавание. Певца пригласили преподавать в Академии музыки Санкт-Петербург, куда он собирается поехать.
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