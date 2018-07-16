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Сотрудников СИЗО будут регулярно проверять на наркотики
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Сотрудников СИЗО будут регулярно проверять на наркотики 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В целом, как ясно из названия, закон детально прописывает порядок прохождения службы в тюремном ведомстве. С сотрудниками ведомства будут заключаться контракты. Для новичков вводятся испытательные сроки от двух до шести месяцев. На некоторые должности в тюремном ведомстве назначать будут по конкурсу. Причем в состав конкурсных комиссий смогут войти члены общественных советов при ФСИН и региональных управлениях службы.
Правозащитники смогут с помощью приборов замерять микроклимат в помещениях казенных домов
Кроме того, закон устанавливает норму о возможности ротации начальников региональных управлений ФСИН по истечении шести лет пребывания на замещаемой должности, уточняется в законопроекте. Такой сотрудник «может быть переведен в порядке ротации» на «иную равнозначную должность в другую местность».
Как пояснил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в целом многие положения закона повторяют те нормы, которые уже действуют для полицейских.
"Закон носит комплексный характер и систематизирует права и обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы, запреты и ограничения, связанные с их службой в системе, социальные гарантии от государства, вопросы служебного времени и отдыха", — отметил он.
Кроме того, Совет Федерации одобрил разработанные министерством юстиции поправки в закон об общественном контроле в местах принудительного содержания. Речь об общественных наблюдательных комиссиях, которые вправе проверять казенные дома.
Как рассказывают в минюсте, инициатива расширяет перечень мест принудительного содержания, устанавливает порядок осуществления членами общественных наблюдательных комиссий кино-, фото— и видеосъемки в местах принудительного содержания и проведения бесед с лицами, находящимися в них.
Общественные наблюдатели смогут также использовать измерительные приборы для контроля микроклимата в жилых и производственных помещениях казенных домов.
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