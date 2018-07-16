Сотрудников СИЗО будут регулярно проверять на наркотики

В целом, как ясно из названия, закон детально прописывает порядок прохождения службы в тюремном ведомстве. С сотрудниками ведомства будут заключаться контракты. Для новичков вводятся испытательные сроки от двух до шести месяцев. На некоторые должности в тюремном ведомстве назначать будут по конкурсу. Причем в состав конкурсных комиссий смогут войти члены общественных советов при ФСИН и региональных управлениях службы.

Правозащитники смогут с помощью приборов замерять микроклимат в помещениях казенных домов

Кроме того, закон устанавливает норму о возможности ротации начальников региональных управлений ФСИН по истечении шести лет пребывания на замещаемой должности, уточняется в законопроекте. Такой сотрудник «может быть переведен в порядке ротации» на «иную равнозначную должность в другую местность».

Как пояснил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев , в целом многие положения закона повторяют те нормы, которые уже действуют для полицейских.

"Закон носит комплексный характер и систематизирует права и обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы, запреты и ограничения, связанные с их службой в системе, социальные гарантии от государства, вопросы служебного времени и отдыха", — отметил он.

Кроме того, Совет Федерации одобрил разработанные министерством юстиции поправки в закон об общественном контроле в местах принудительного содержания. Речь об общественных наблюдательных комиссиях, которые вправе проверять казенные дома.

Как рассказывают в минюсте, инициатива расширяет перечень мест принудительного содержания, устанавливает порядок осуществления членами общественных наблюдательных комиссий кино-, фото— и видеосъемки в местах принудительного содержания и проведения бесед с лицами, находящимися в них.

Общественные наблюдатели смогут также использовать измерительные приборы для контроля микроклимата в жилых и производственных помещениях казенных домов.