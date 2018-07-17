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Власти Подмосковья отметили интерес жителей к танцам
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Власти Подмосковья отметили интерес жителей к танцам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Несколько десятков тысяч человек уже приняли участие в акции «Танцы в парках», которая проходит в муниципалитетах Московской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 17 июля.
«Уже стала доброй традицией ежегодная летняя акция «Танцы в парках», проводимая министерством социального развития региона совместно с муниципальными образованиями. Если еще два года назад в ней принимали участие не более десяти муниципалитетов и тысячи граждан, то в этом году она проходит в каждом муниципальном образовании, а число участников достигает десятков тысяч человек», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Она напомнила, что пожилые люди также могут посетить танцевальные классы различных направлений. Мастер-классы проходят каждый день в местах общественного досуга. Узнать о месте и времени проведения акции можно в центрах социального обслуживания по месту жительства, уточняется в сообщении. Предварительно записываться не нужно.
Всего этим летом запланировано более 50 бесплатных танцевальных классов. Кроме того, в ряде муниципалитетов жители могут бесплатно заняться йогой.
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