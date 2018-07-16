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Несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции «Танцы в парках» в Подмосковье
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Несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции «Танцы в парках» в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Акция «Танцы в парках» проходит в муниципалитетах Подмосковья, к настоящему времени в мастер-классах и выступлениях уже приняли участие несколько десятков тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
«Уже стала доброй традицией ежегодная летняя акция «Танцы в парках», проводимая министерством социального развития региона совместно с муниципальными образованиями. Если еще два года назад в ней принимали участие не более десяти муниципалитетов и тысячи граждан, то в этом году она проходит в каждом муниципальном образовании, а число участников достигает десятков тысяч человек», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Она напомнила, что граждане пожилого возраста могут принять участие в акции, бесплатно посетив мастер-классы по бальным и современным направлениям танцевального жанра. Еженедельно в знаковых местах досуга и отдыха Подмосковья проходят групповые занятия и выступления.
«Узнать о месте и времени проведения акции можно в центрах социального обслуживания по месту жительства», — добавляется в сообщении.
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