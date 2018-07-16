Народный календарь 17 июля. Время урожая

По всходам на полях в этот день народные приметы определяли каким будет будущий урожай.

День 17 июля связан с памятью православного святого Андрея Кристкого. Этот православный святой был известен благочестивой и подвижнической жизнью. Одним из важнейших этапов жизни святого Андрея стало его участие в деятельности шестого Вселенского Собора, созванного для противодействия еретикам-монофелитам. Эта доктрина доктрина, признавала одну волю Богочеловека Иисуса Христа

Так же Андрей Критский был известен как выдающийся гимнограф, написавший Великий канон, читаемый ныне в храмах во время Великого поста. До нас дошли десятки его сочинений. Среди них выделяют слова на Богородичные и Господские праздники.

В этот день отмечают память и святого иконописца Андрея Рублева — величайшего русского иконописца конца XIV — начала XV веков. Он автор Троицы, росписи Благовещенского собора московского Кремля, Успенского собора во Владимире , церкви Спаса в Андронниковом монастыре.

Народный календарь именует этот день — Андреем Наливой. Потому что наливаются злаки на полях. Народная пословица гласит: на Андрея овес до колена дорос.

А если не дорос — жди плохого урожая. Вообще все приметы призывали хлебопашцев к труду: Озими в наливе, греча на всходе, Зерно в колоске — не валяйся в холодке.

Если рыба вьюн поднимается к поверхности воды и начинает кружиться — жди грозу. Стрижи внезапно исчезают — перед затяжным ненастьем.

День считался дождливым, причем дождь должен был тоже предвещать богатый урожай.

Именины отмечают: Андрей, Ефим, Марфа, Федот, Федотья и Федор.