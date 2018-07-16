Более 34,5 тыс. юрлиц Подмосковья внедрили электронный документооборот с «Мосэнергосбытом»

Свыше 34,5 тысяч организаций Подмосковья уже перешли на электронный документооборот с АО «Мосэнергосбыт» с апреля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Мосэнергосбыт» в апреле 2018 года приступил к внедрению централизованного перехода на электронный документооборот с потребителями-юридическими лицами в целях повышения оперативности и качества клиентского обслуживания. В рамках проекта предполагается полный переход на обмен платежно-расчетными документами в рамках договоров и государственных контрактов, обеспечивающих поставку электрической энергии, через систему электронного документооборота с применением квалифицированной электронной подписи.

«Более 34,5 тысяч предприятий и организаций Московской области перешли на электронный документооборот с АО «Мосэнергосбыт». Сегодня все без исключения юридические лица в личном кабинете клиента могут получить платежно-расчетные документы за любой интересующий период на электронную почту. Новый же формат взаимоотношений существенно повысит оперативность обмена первичными финансовыми документами, а также избавит потребителей от необходимости ежемесячного посещения клиентских офисов для получения документов на бумажном носителе», — говорится в сообщении.

Для перехода на электронный документооборот клиентам-юридическим лицам необходимо иметь в наличии действующий квалифицированный ключ электронной подписи и оформить дополнительное соглашение к договору энергоснабжения/государственному контракту. Для тех потребителей, у которых нет действующего ключа квалифицированной электронной подписи, АО «Мосэнергосбыт» подготовило ряд предложений, которые делают процесс оформления ключа доступнее.

С ведущими удостоверяющими центрами достигнута договоренность о предоставлении до 31 декабря 2018 года юридическим лицам-клиентам АО «Мосэнергосбыт» скидок в размере от 15% до 20% на приобретение ключа квалифицированной электронной подписи для отчетности и документооборота непосредственно в офисах компаний, в том числе при дистанционном оформлении. Скидка предоставляется по промокоду, получить который можно в обслуживающем отделении АО «Мосэнергосбыт».

В рамках переходного периода АО «Мосэнергосбыт» сохранит возможность обмена платежно-расчетными документами на бумажном носителе. Выдача документов вне рамок электронного документооборота по договорам энергоснабжения/государственным контрактам, заключенным в территориальных отделениях Московской области (в том числе в Зеленоградском ТО), осуществляется по адресу: Московская область, Кашира, улица Горького, дом 8.