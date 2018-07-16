Ещё
Более 34,5 тыс. юрлиц Подмосковья внедрили электронный документооборот с «Мосэнергосбытом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 34,5 тыс. юрлиц Подмосковья внедрили электронный документооборот с «Мосэнергосбытом» 

РИАМО 1 час назад
Свыше 34,5 тысяч организаций Подмосковья уже перешли на электронный документооборот с АО «Мосэнергосбыт» с апреля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
«Мосэнергосбыт» в апреле 2018 года приступил к внедрению централизованного перехода на электронный документооборот с потребителями-юридическими лицами в целях повышения оперативности и качества клиентского обслуживания. В рамках проекта предполагается полный переход на обмен платежно-расчетными документами в рамках договоров и государственных контрактов, обеспечивающих поставку электрической энергии, через систему электронного документооборота с применением квалифицированной электронной подписи.
«Более 34,5 тысяч предприятий и организаций Московской области перешли на электронный документооборот с АО «Мосэнергосбыт». Сегодня все без исключения юридические лица в личном кабинете клиента могут получить платежно-расчетные документы за любой интересующий период на электронную почту. Новый же формат взаимоотношений существенно повысит оперативность обмена первичными финансовыми документами, а также избавит потребителей от необходимости ежемесячного посещения клиентских офисов для получения документов на бумажном носителе», — говорится в сообщении.
Для перехода на электронный документооборот клиентам-юридическим лицам необходимо иметь в наличии действующий квалифицированный ключ электронной подписи и оформить дополнительное соглашение к договору энергоснабжения/государственному контракту. Для тех потребителей, у которых нет действующего ключа квалифицированной электронной подписи, АО «Мосэнергосбыт» подготовило ряд предложений, которые делают процесс оформления ключа доступнее.
С ведущими удостоверяющими центрами достигнута договоренность о предоставлении до 31 декабря 2018 года юридическим лицам-клиентам АО «Мосэнергосбыт» скидок в размере от 15% до 20% на приобретение ключа квалифицированной электронной подписи для отчетности и документооборота непосредственно в офисах компаний, в том числе при дистанционном оформлении. Скидка предоставляется по промокоду, получить который можно в обслуживающем отделении АО «Мосэнергосбыт».
В рамках переходного периода АО «Мосэнергосбыт» сохранит возможность обмена платежно-расчетными документами на бумажном носителе. Выдача документов вне рамок электронного документооборота по договорам энергоснабжения/государственным контрактам, заключенным в территориальных отделениях Московской области (в том числе в Зеленоградском ТО), осуществляется по адресу: Московская область, Кашира, улица Горького, дом 8.
«Без цифровизиции ни у России, ни у ее регионов нет будущего. Важно, что областные компании в числе первых внедряют у себя эти важные элементы. Переход на «цифру» — требование времени, как и обязательная цифровая грамотность населения, и повышение ее», — отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.
РИАМО: последние новости
Установленные к ЧМ‑2018 экраны в фан‑зоне около МГУ демонтируют в ближайшее время Оставшихся в Москве без обратных билетов нигерийцев будут отправлять домой малыми группами В СИЗО Москвы содержатся почти два десятка иностранных болельщиков ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США316
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
В России оценили неожиданное решение Франции
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки39
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение