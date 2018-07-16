Электросамокаты пришлись по душе футбольным фанатам

Сегодня количество электросамокатов, которые москвичи могут взять в прокат, увеличилось до 2,6 тысячи единиц.

Самокатов с моторчиком, успевших уже полюбиться москвичам, стало на одну тысячу больше.

Все они отвечают необходимым требованиям, которые предъявляют к такого рода технике городские власти и сами пользователи проката.

Популярность сервиса можно выразить в цифрах — по последним данным, число зарегистрированных пользователей этой услуги составляет уже более 70 тысяч человек. Во многом это объясняется невысокой стоимостью проката новомодного средства передвижения.

— Один час — 100 рублей, целый день — 450 рублей. Неделя — около полутора тысяч рублей, — отметил президент компании — оператора проката электросамокатов Винченцо Трани.

Двухколесный транспорт становится популярнее. Так, на городских велосипедах москвичи с конца апреля совершили 1,6 миллиона поездок. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этим летом прокатные велосипеды и самокаты особенно востребованы. Помимо горожан, которые традиционно используют их, чтобы добраться до работы или для вечерних прогулок в парках, сервис использовался и болельщиками чемпионата мира по футболу.

Аргентины и Самыми активными пользователями электросамокатов стали туристы из Мексики Германии . Только за первые дни мундиаля в сервисе зарегистрировались более 500 человек. Для гостей Москвы действовали особые тарифы проката велосипедов.

— С 11 июня по 15 июля 2018 года, в период проведения чемпионата мира по футболу, был введен тариф на велопрокат под названием Fan 2018. Тариф удобен для тех, кто приезжал в Москву на несколько дней и планировал в это время пользоваться велопрокатом, — рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Получить доступ к прокату на три дня можно было за 350 рублей. В тариф входил час проката, остальное время оплачивалось по стандартным расценкам. Услугой, по словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, воспользовались 2,1 тысячи человек.