Россия и США несут ответственность за ядерную безопасность всего мира — Путин

Президент России на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой рассказал о задачах, стоящих перед обеими странами.

По его словам, Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность перед всем миром. Путин подчеркнул, что нужна совместная работа по пролонгации договора о стратегических наступательных вооружениях. Упомянул опасную ситуацию вокруг размещения в Европе американских систем ПРО и другие вопросы, связанные с оружием массового уничтожения.

«Важно отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространению оружия ядерного поражения. Мы передали американцам записку с конкретными предложениями на эту тему», — заявил Владимир Путин.