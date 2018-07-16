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Россия и США несут ответственность за ядерную безопасность всего мира — Путин
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Россия и США несут ответственность за ядерную безопасность всего мира — Путин 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент России на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой рассказал о задачах, стоящих перед обеими странами.
Президент Владимир Путин, говоря о проблемах, которые ждут совместного решения Россией и Соединенными Штатами, в числе первоочередных назвал ядерную безопасность.
По его словам, Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность перед всем миром. Путин подчеркнул, что нужна совместная работа по пролонгации договора о стратегических наступательных вооружениях. Упомянул опасную ситуацию вокруг размещения в Европе американских систем ПРО и другие вопросы, связанные с оружием массового уничтожения.
«Важно отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространению оружия ядерного поражения. Мы передали американцам записку с конкретными предложениями на эту тему», — заявил Владимир Путин.
Во время переговоров в Хельсинки, длившихся более двух часов, президенты обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, проблемы совместной борьбы с терроризмом и другие вопросы.
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