«Сравнивают с тем, кто повышает цены на такси во время теракта».

Одной из болельщиц удалось не только посмотреть матчи чемпионата мира по футболу, но и заработать полмиллиона рублей на продаже билетов. Женщина приобрела их по низким ценам, обойдя правила FIFA, и продала другим фанатам.

В разговоре с «360» поклонница футбола призналась, что найти билеты не составило ей труда. Женщина работает риелтором и ее часто просят подобрать квартиры ниже рыночной стоимости. Именно этот навык она решила использовать, чтобы увидеть игру на стадионе.

«Есть глупые правила, которые невозможно соблюдать. Если FIFA сама допустила возможность продажи этих билетов, почему она должна что-то запрещать», — сказала собеседница «360».

По словам риелотра, продавать билеты ей предложил друг. За два месяца до турнира он сказал ей, что его знакомый работал в Футбольном союзе.

«Он предложил продавать билеты. Мне было не до того, но потом так получилось, что он меня достал все-таки. Я повесила объявление на Facebook» — поделилась риелтор.

После того, как женщина сама побывала на трех матчах, она окончательно перестала бояться торговать билетами через Сеть.

Я никого не убивала, не разоряла, ни на чьем горе не наживалась

Риелтор

«Я купила билет, не могу пойти, на сайте FIFA можно это сдать за семь дней, а я заболела за три дня. Есть куча билетов, которые выдавали спонсорские организации, РФС , оргкомитет выдавали депутатам. Куча была вариантов, которые просто были бесплатными», — продолжила болельщица.

При этом в дополнительном заработке женщина не видит ничего дурного. Она не понимает, за что ее критикуют другие болельщики: «Меня сравнивают с теми, кто повышает цены на такси во время теракта».

Всем недоброжелателям предприимчивая леди напомнила, что речь идет о шоу, которое доступно по телевизору, в кафе, в фан-зоне. По ее словам, у каждого человека есть выбор, как принять участие в празднике: платно или бесплатно, и за какие деньги.

«Один билет выиграла случайно в интернете за пять тысяч рублей, другой за 10, и третий вот случайно сидела на сайте FIFA удалось тоже забронировать за 10 тысяч. То есть пожалуйста, любой человек мог себе организовать», — поделилась риелтор, добавив, что продажа билетов принесла ей полмиллиона рублей.