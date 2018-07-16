Дополнительные презентации проектов на премию «Наше Подмосковье» пройдут с 17 по 20 июля

В муниципалитетах Подмосковья завершились личные презентации проектов, поданных авторами на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», для тех, кто не успел представить свои проекты в муниципальных образованиях, выделены дополнительные дни — с 17 по 20 июля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

«Порядка 9 тысяч авторов, подавших свои проекты на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», презентовали их лично в муниципалитетах. С 17 по 20 июля те авторы, которые по каким-то причинам не смогли представить свой проект в муниципальном образовании, смогут сделать это в доме правительства Московской области . Также принять участие в этапе личных презентаций проектов могут участники областного молодежного образовательного форума «Я — гражданин Подмосковья», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева

Для участия в презентации проектов в доме правительства Московской области необходимо заблаговременно аккредитоваться у своего координатора. Подробности на официальном сайте премии Наше-Подмосковье.РФ в разделе «Презентации» и у координаторов премии в муниципалитетах.

Личная презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье». На очной защите проектов авторы демонстрируют результаты и рассказывают о целях, задачах и этапах реализации проекта. Главные критерии, по которым оцениваются проекты: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы.

Дополнительным анализом заявок на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2018 году займутся Агентство стратегических инициатив , Общероссийская общественная организация «Офицеры России», Центральный спортивный клуб армии, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общество охраны природы.

«Часть авторов, представивших свои проекты, уже становились лауреатами премии прошлых лет. В этом году они выступили с новыми инициативами. Проекты разнообразны: от благоустройства двора до строительства пожарного депо, развития разных видов спорта, работы с бездомными животными и помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям без определенного места жительства, работа с детьми с особенностями развития», — добавила Плещева.

Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов рублей. Проекты подаются в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Количество победителей составит 2018 человек. Ключевые особенности премии в 2018 году: в Год добровольцев и волонтеров организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий.