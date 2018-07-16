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До 1239,7 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1239,7 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Нью-Йорк, 16 июля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в августе упала на 1,5 долл или 0,12 проц до 1239,7 долл США за унцию. —0—
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