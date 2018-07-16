Бросит ли Сердюков к ногам любимой «КамАЗ» и «Вертолеты России»

Информация о браке вызвала значительный резонанс. Так, колумнист «СП» Эдуард Лимонов посвятил событию пост «Крупные тоже женятся». Писатель назвал их «гротескными людьми» и напомнил историю с зятем Сердюкова по фамилии Пузиков, которому министр «построил вроде за казенный Министерства Обороны счет асфальтированную дорогу».

Тем не менее, основные криминальные «лавры» в паре Сердюков-Васильева достались последней. По версии следствия, Васильева отбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости и другое имущество ОАО «Оборонсервис» , после чего продавала их по заниженной цене. Общий ущерб от преступлений чиновницы превысил 3 млрд рублей. Суд с доводами следствия согласился.

Васильеву приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество, однако зачли в срок три года, проведенные под домашним арестом. Пробыв в колонии во Владимирской области всего 34 дня, осужденная чиновница была освобождена условно-досрочно. Обстоятельства следствия, суда, наказания и освобождения Васильевой наводили на мысль о наличии у нее высоких покровителей.

Россияне, кажется, почувствовали это. По данным опроса, около 70% жителей России высказались против условно-досрочного освобождения Васильевой, чье дело стало известным на всю страну. Несмотря на традиционное для России сопереживание заключенным лишь 2% респондентов посчитали приговор суда слишком суровым.

Что касается неизвестного покровителя Васильевой, то им вполне мог быть экс-министр обороны, так как Васильева — его подчиненная, а кроме того, Сердюков оказался в ее квартире в момент обыска. Личную связь оба не отрицали, но «паровозом» по уголовному делу пошла только Васильева. Выгородила близкого человека? Возможно.

Кроме того, жена Сердюкова — Юлия Зубкова — дочь бывшего премьер-министра РФ Виктора Зубкова . О том, что она подала на развод с мужем из-за связи с Васильевой СМИ писали еще в 2012 году. Тут возможны любые подверсии: влиятельная супруга, наверное, могла каким-то образом устроить неверному мужу отставку с поста министра, но могла и спасти его от тюремных нар. Женское сердце — загадка.

Медведев же относился к Сердюкову более чем тепло. После отставки он назвал его «эффективным министром обороны». При этом новый министр — Сергей Шойгу отметил грубые ошибки Сердюкова, а вице-премьер Дмитрий Рогозин возложил на него ответственность за развал системы приемки вооружений. «Сердюков привел за собой целый гарем и чуть не угробил армию», — резюмировал маршал Дмитрий Язов

Таким образом, Сердюков вернул себе контроль над крупными финансовыми потоками. Вот только речь идет о технике военного назначения, а у него теперь жена — Васильева. Признанная судом мошенница! Он что, бросит теперь компании «Ростеха» к ее ногам? Российское общество вправе поставить вопрос о допустимости такого «семейного бизнеса».

Брак действующего чиновника с запятнавшей себя экс-чиновницей с горькой иронией прокомментировал Станислав Садальский . «Уверен, что общие детишки вырастут честнейшими людьми. Тоже станут министрами, будут похитрее и уже не попадутся так вот запросто. Это все, что нужно знать о борьбе с коррупцией в России» — заключил актер.

По мнению доцента кафедры экономики труда СПбГЭУ Андрея Песоцкого, в коллизии Сердюкова-Васильевой отражаются проблемы всей российской «элиты».

— Анатолию Эдуардовичу Сердюкову сильно повезло, потому что он попал в центр коррупционного скандала в тот период, когда «огонь по штабам» еще не был столь уж сильным. В 2012 году на скамье подсудимых еще не оказывались губернаторы, и министры. Запятнавших себя министров, как мы помним, еще только увольняли. В итоге господин Сердюков продолжает занимать высокие должности, находясь во главе «Вертолетов России», ну а его возлюбленная Васильева провела за решеткой чуть больше месяца. Думается, если бы этот процесс проходил в 2015-2016 годах, его итог был бы более печален для этой романтической пары.

С другой стороны, не все крупные чиновники равны, некоторые «равнее других». Экс-жена Сердюкова — дочь Зубкова, бывшего премьера и друга президента Путина. Возможно, именно она вывела экс-министра обороны из-под удара, несмотря на наличие любовницы. Так или иначе, семейственность и клановость настолько сильно пронизали вертикаль российской власти, что даже относительно жесткие уголовные дела выглядят лишь точечными уколами, а значит, будут напоминать о себе и Сердюковы, и Васильевы, живущие в 13-и комнатных апартаментах и пишущих бездарные стихи о том, что «болеют за золото мира» и обещают стать «богаче и добрее».

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