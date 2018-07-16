Почти 200 обманутых дольщиков готовятся к переезду в свои квартиры в Самаре

Дождались: ЖК «Альбатрос» введен в эксплуатацию. Документы подписаны 16 июля. 183 обманутых дольщика уже скоро отпразднуют новоселье. Истории и факты — в нашем материале.