В Новгородской области начали выдавать сертификаты на средства реабилитации

"Проект АСИ «Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализуется в Новгородской области в рамках соглашения с конца 2017 года, но тогда была организационная работа. Свое развитие проект получил именно в 2018 году, сейчас началось обеспечение техническими средствами людей с инвалидностью с помощью сертификатов", — сказала Ефремова журналистам.

Она добавила, что люди с ограниченными возможностями получали средства реабилитации по федеральной и региональной программам и раньше. В отличие от прежней схемы, по проекту АСИ человек имеет право выбирать то или иное приспособление лично. «То есть у человека есть выбор, если это очки, в какой оптике эти очки заказать, выбрать любую оправу, более подходящую, например. Сертификат имеет определенную стоимость, но сейчас человек может заказать любую, доплатив свои средства», — добавила директор департамента.

В 2018 году запланировано выдать 40 таких сертификатов, часть из них в понедельник вручили в Великом Новгороде.

Аналогичную меру региональное министерство социальной защиты приняло для организации отдыха детей-инвалидов. Сертификаты дают право родителям самостоятельно выбирать санатории и время отдыха их детей.