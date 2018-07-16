В Новгородской области начали выдавать сертификаты на средства реабилитации 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Новгородская область в рамках социального проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) начала выдавать инвалидам сертификаты на средства реабилитации. Новый способ поддержки упростит процедуру получения помощи и обеспечит индивидуальный подход, сообщила в понедельник директор департамента министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области Галина Ефремова.
"Проект АСИ «Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализуется в Новгородской области в рамках соглашения с конца 2017 года, но тогда была организационная работа. Свое развитие проект получил именно в 2018 году, сейчас началось обеспечение техническими средствами людей с инвалидностью с помощью сертификатов", — сказала Ефремова журналистам.
Она добавила, что люди с ограниченными возможностями получали средства реабилитации по федеральной и региональной программам и раньше. В отличие от прежней схемы, по проекту АСИ человек имеет право выбирать то или иное приспособление лично. «То есть у человека есть выбор, если это очки, в какой оптике эти очки заказать, выбрать любую оправу, более подходящую, например. Сертификат имеет определенную стоимость, но сейчас человек может заказать любую, доплатив свои средства», — добавила директор департамента.
В 2018 году запланировано выдать 40 таких сертификатов, часть из них в понедельник вручили в Великом Новгороде.
Аналогичную меру региональное министерство социальной защиты приняло для организации отдыха детей-инвалидов. Сертификаты дают право родителям самостоятельно выбирать санатории и время отдыха их детей.
Инициатива «Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья» одобрена президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года на заседании наблюдательного совета АСИ. Также дано поручение правительству РФ с участием агентства обеспечить на условиях государственно-частного партнерства запуск пилотных проектов по организации современного производства технических средств реабилитации.