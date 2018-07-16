Новый президент Мексики сократит себе зарплату более чем в два раза

Начал Лопес Обрадор с того, что затянул потуже свой собственный ремень. Его президентская зарплата составит лишь 40 процентов от той суммы, что получает действующий глава государства Энрике Пенья Ньето (108 тысяч песо (примерно 5700 долларов) в месяц вместо 270 тысяч). «Выполняя свое предвыборное обещание, я решил получать меньше половины прежней зарплаты президента», — заявил политик, добавив, что хотел бы еще больше снизить эту сумму, но боится этим вызвать недовольство будущих членов кабинета министров. Некоторые из них оставляют довольно прибыльные места в частном секторе и академические должности с высокими доходами. А в правительстве они не смогут получать больше, чем президент страны (еще одно нововведение). Запланированное сокращение зарплат коснется всех госслужащих, и в первую очередь руководителей подразделений. В настоящее время доходы начальника и подчиненного могут отличаться аж в 18 раз!

К тому же, согласно представленному Лопесом Обрадором плану, все получаемые госслужащими бонусы будут отменены, их автопарк в ближайшее время обновляться не будет, медицинские расходы они станут оплачивать из собственного кармана, командировочные серьезно урежут. И это при 70-процентном сокращении количества чиновников. Оставшиеся на своих местах госслужащие и члены их семей будут обязаны декларировать свои доходы. Избранный президент уверен, что предложенный им комплекс мер позволит высвободить не менее 500 миллиардов песо (около 26,4 миллиарда долларов). Лопес Обрадор также намерен всерьез взяться за коррупционеров (взяточничество и кража топлива станут серьезными преступлениями). Генеральный прокурор получит «абсолютную автономию» и сможет завести дело против любого преступника, даже если им окажется глава государства.

5700 долларов в месяц теперь будет получать новый президент Мексики

Кстати, о президентах, точнее бывших президентах. Из бюджета на 2019 год статья, предусматривающая им выплату специальных пенсий, будет удалена. Получать пенсию они смогут, только если провели на государственной службе более 15 лет или их возраст превышает 65 лет, в последнем случае они будут приравнены к обычным пожилым людям. Зато в новом бюджете будет прописано повышение зарплат учителей, врачей, полицейских и моряков.