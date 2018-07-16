Совбез ООН поддержал подготовку к выборам в Ливии

"Мы подчеркиваем поддержку политического процесса в Ливии, включая подготовку к заслуживающим доверия выборам", — сказал Скау журналистам. Кроме того, по его словам, Совбез «приветствует возобновление работы Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии в интересах всех ливийцев»

"Мы осуждаем нападения Ибрагима аль-Джадрана на нефтяную инфраструктуру и подчеркиваем, что международное сообщество ожидает, что NOC продолжит свою работу беспрепятственно", — добавил Скау.

На прошлой неделе NOC возобновила добычу и экспорт нефти с терминалов на востоке страны. Экспорт был прерван в середине июня после того как терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре были захвачены боевиками так называемой «Гвардии нефтяных предприятий» во главе с Ибрагимом аль-Джадраном. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы. Позже нефтяные объекты в прибрежных районах Ливии были отбиты ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Кроме того, представитель Швеции отметил озабоченность совета «гуманитарной ситуацией, особенно в Дерне» и призвал все стороны уважать международное гуманитарное право.