Ещё
Совбез ООН поддержал подготовку к выборам в Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совбез ООН поддержал подготовку к выборам в Ливии 

РИА Новости 2 часа назад
ООН, 16 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН по итогам закрытых переговоров по ситуации в Ливии выразил полную поддержку политическому процессу в Ливии, сообщил по итогам встречи представитель Швеции в Совете Карл Скау.
"Мы подчеркиваем поддержку политического процесса в Ливии, включая подготовку к заслуживающим доверия выборам", — сказал Скау журналистам. Кроме того, по его словам, Совбез «приветствует возобновление работы Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии в интересах всех ливийцев»
"Мы осуждаем нападения Ибрагима аль-Джадрана на нефтяную инфраструктуру и подчеркиваем, что международное сообщество ожидает, что NOC продолжит свою работу беспрепятственно", — добавил Скау.
На прошлой неделе NOC возобновила добычу и экспорт нефти с терминалов на востоке страны. Экспорт был прерван в середине июня после того как терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре были захвачены боевиками так называемой «Гвардии нефтяных предприятий» во главе с Ибрагимом аль-Джадраном. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы. Позже нефтяные объекты в прибрежных районах Ливии были отбиты ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
Кроме того, представитель Швеции отметил озабоченность совета «гуманитарной ситуацией, особенно в Дерне» и призвал все стороны уважать международное гуманитарное право.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США319
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа196
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже49
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки40
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение