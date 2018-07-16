В Казахстане вандалы повредили мемориал героев Великой Отечественной войны

В Алма-Ате неизвестные оторвали знак, символизирующий медаль «Золотая звезда» и букву «р» в надписи «Ленинград» расположенной на одном из кубов в Мемориале Славы в Парке героев-панфиловцев.

Массивные кубы из лабрадорита являются часть мемориального комплекса. На них расположены названия всех городов-героев и крепости-героя Бреста, в кубах находится капсулы с землей, привезенной из этих городов.

Нападению воинский мемориал подвергается не впервые — так, в ночь на 28 мая вандалами были также оторваны буквы и знаки «Золотая звезда» с нескольких каменных кубов.

Как пишет разместивший фото оскверненного мемориала пользователь сети, в парке в непосредственной близости к кубам с названиями городов-героев власти Алма-Аты установили «полицейскую будку», но и это не остановило злоумышленников, как предположил автор фото, возможно никто в ней не дежурил.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как вандалы разгромили воинский мемориал в Чимкенте.