«Apple» создаст десятки новых эмодзи

«Apple» объявила о создании более 70 новых эмодзи. Они будут доступны с выходом бесплатного обновления программного обеспечения в этом году, передает ТАСС

В частности, создан новый символ эмодзи для лысых людей и новые смайлики, позволяющие сделать переписку в сообщениях еще более выразительной

Расширен список эмодзи по видам спорта, животным, продуктам питания, а также добавлены новые значки супергероев.