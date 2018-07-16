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«Apple» создаст десятки новых эмодзи
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«Apple» создаст десятки новых эмодзи 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Apple» объявила о создании более 70 новых эмодзи. Они будут доступны с выходом бесплатного обновления программного обеспечения в этом году, передает ТАСС.
В частности, создан новый символ эмодзи для лысых людей и новые смайлики, позволяющие сделать переписку в сообщениях еще более выразительной
Расширен список эмодзи по видам спорта, животным, продуктам питания, а также добавлены новые значки супергероев.
Эмодзи — язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах. Этот графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии и распространился по всему миру.
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