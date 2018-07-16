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В Таджикистане стартует национальная программа по инклюзии инвалидности
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В Таджикистане стартует национальная программа по инклюзии инвалидности 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Душанбе, 16 июля /Синьхуа/ — Правительство Таджикистана, ЮНИСЕФ и партнеры, представляющие гражданское общество, запустили сегодня национальную кампанию по повышению осведомленности общественности, чтобы воспитать в людях уважение к правам и чувству собственного достоинства детей, женщин и мужчин с инвалидностью. Об этом сообщили в представительстве ЮНИСЕФ.
В марте 2018 года Таджикистан подписал Конвенцию о правах инвалидов, заложив основу для изменений в правовой и политической сфере, которые обеспечат продвижение и защиту прав людей с инвалидностью. Эта кампания направлена на поддержку усилий правительства по реализации положений конвенции. —0—
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