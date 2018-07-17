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Великобритания строит свой первый космодром
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Великобритания строит свой первый космодром 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Министр экономики Великобритании Грег Кларк объявил об этом решении в понедельник на Международном авиашоу в Фарнборо. Государство выделит Highlands and Islands Enterprise, государственному агентству по вопросам развития, 2,5 миллиона фунтов на разработку космодрома. По плану тот должен быть готов уже в начале 2020-х годов.
В общем, правительство Великобритании выделит 50 миллионов фунтов грантами на разработку программы местных запусков. Британская компания Orbex получит 5,5 миллионов на постройку нового типа ракет, а Lockheed Martin — 23,5 миллионов фунтов на строительство самого космодрома и запуск первой ракеты.
Космодром в Шотландии будет создан для запуска небольших ракет, способных выводить на орбиту малые спутники (наноспутники и кубсаты), которые могут делать многое, начиная от прогнозов погоды до интернет-связи. Эксперты предсказывают, что уже в ближайшем будущем спрос на них резко возрастет.
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