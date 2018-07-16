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Ведущий «дело о России» офис Мюллера отказался комментировать предложение Путина
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Ведущий «дело о России» офис Мюллера отказался комментировать предложение Путина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Питер Карр, который является представителем офиса спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, отреагировал на предложение президента России Владимира Путана о совместном российско-американском расследовании «вмешательства» в президентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в офисе Мюллера поблагодарили за обращение.
"Мы отказываемся комментировать", — заявил Карр.
Ранее адвокат Трампа призвал Мюллера доказать непредвзятость расследования «дела о России». По его словам, адвокаты порекомендовали Трампу не проводить беседу с Мюллером до тех пор, пока не будут предоставлены доказательства, подтверждающие необходимость расследования.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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