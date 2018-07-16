Ведущий «дело о России» офис Мюллера отказался комментировать предложение Путина

Питер Карр, который является представителем офиса спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера , отреагировал на предложение президента России Владимира Путана о совместном российско-американском расследовании «вмешательства» в президентские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в офисе Мюллера поблагодарили за обращение.

"Мы отказываемся комментировать", — заявил Карр.