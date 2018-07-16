Правительство может получить право брать с граждан отдельный платеж при покупке в зарубежных интернет-магазинах

Правительство может получить право устанавливать для физических лиц отдельный платеж при покупке ими товаров в зарубежных интернет-магазинах. Это, как передает

"Интерфакс" , следует из поправок внесло ко второму чтению законопроекта «О таможенном регулировании», представленных на заседании комитета по бюджету Госдумы в понедельник.

Новая редакция действующего сейчас закона потребовалась для приведения российского таможенного законодательства в соответствие с нормами принятого в 2017 году Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Согласно одобренным к принятию во втором чтении на комитете поправкам, правительство РФ «вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».

Сейчас в России , напомним, пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц — максимум 1000 евро, а вес — 31 кг. Сверх суммы пошлина — 30%, но не менее 4 евро за 1 кг.

Минфин , другие заинтересованные ведомства и партнеры России по ЕАЭС уже договорились

постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро. По данным газеты «Ведомости», бюджету отмена беспошлинного порога добавит 25 млрд рублей в год.

Ранее ФТС направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. По словам замглавы ФТС Тимура Максимова, ведомство считает необходимым «приравнять трансграничную интернет-торговлю к пересылке в коммерческом обороте, а не для личного пользования (как сейчас), ввести платеж в 20% для коммерческого оборота ниже 200 евро, ввести единую ставку для физических лиц в 20% (что примерно соответствует средневзвешенному НДС + средневзвешенная пошлина по широкой номенклатуре товаров), распространить запреты и ограничения, техническое регулирование на такую торговлю».

"Это все сделает регулирование интернет-торговли фискально нейтральным для разных бизнес-моделей и уберет дискриминацию национальных компаний", — уверен замглавы ФТС.