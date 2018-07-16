УФАС выявило 15 нарушителей закона о рекламе 

Столичное Управление Федеральной антимонопольной службы выявило более 15 компаний, которые в июне нарушили «Закон о рекламе», рассылая sms-сообщения без согласия абонентов.
В УФАС жаловались горожане, присылая скриншоты смс. Собственно говоря, это и было основанием для начала проверок.
— Были выявлены компании, нарушившие часть 1 статьи 18 Закона о рекламы, — сообщили в пресс-службе столичного УФАС. — Среди них ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», Банк «ФК Открытие» и многие другие.
За предложение услуг и товаров по телефону нарушителем было признано АО «Тинькофф Банк». Уже всем этим компаниям были выданы предписания о прекращении и недопущении нарушения законодательства. По информации Московского УФАС в ближайшее время будут возбуждены несколько административных дел по статье 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе».
— Теперь нарушителям грозит немалый штраф, который будет составлять от 100 до 500 тысяч рублей, — поясняет юрист Андрей Фролов. — Конкретная сумма будет зависеть от решения судьи, который будет рассматривать административные дела.