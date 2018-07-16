Ещё
УФАС выявило 15 нарушителей закона о рекламе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УФАС выявило 15 нарушителей закона о рекламе 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичное Управление Федеральной антимонопольной службы выявило более 15 компаний, которые в июне нарушили «Закон о рекламе», рассылая sms-сообщения без согласия абонентов.
В УФАС жаловались горожане, присылая скриншоты смс. Собственно говоря, это и было основанием для начала проверок.
— Были выявлены компании, нарушившие часть 1 статьи 18 Закона о рекламы, — сообщили в пресс-службе столичного УФАС. — Среди них ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», Банк «ФК Открытие» и многие другие.
За предложение услуг и товаров по телефону нарушителем было признано АО «Тинькофф Банк». Уже всем этим компаниям были выданы предписания о прекращении и недопущении нарушения законодательства. По информации Московского УФАС в ближайшее время будут возбуждены несколько административных дел по статье 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе».
— Теперь нарушителям грозит немалый штраф, который будет составлять от 100 до 500 тысяч рублей, — поясняет юрист Андрей Фролов. — Конкретная сумма будет зависеть от решения судьи, который будет рассматривать административные дела.
Вечерняя Москва: последние новости
Внеземная жизнь существует В Общественной палате РФ обобщат все замечания по пенсионной реформе Играй на поле, как Месси, даже если тебе всего три года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США313
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа195
В России оценили неожиданное решение Франции149
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже47
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки40
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение