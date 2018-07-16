«Смеяться разрешается»: Валерия показала, как проходит семейная зарядка

Певица опубликовала шуточный видеоролик.

50-летняя Валерия восхищает своей подтянутой фигурой, которой обязана интенсивным тренировкам и строгой диете. Активный образ жизни супруги восхищает Иосифа Пригожина , поэтому продюсер старается соответствовать любимой и также заниматься спортом. Как проходят такие занятия, зачастую можно увидеть в Instagram Валерии.

«Папа, мама, я — спортивная семья. Смеяться разрешается», — подписала новое видео в блоге певица. В коротком ролике, смонтированном под бессмертный хит Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», Иосиф Пригожин, Валерия и ее младший сын Арсений Шульгин подтягиваются на турнике.

«А смеяться-то и не над чем! Можно только восхищаться и аплодировать!», «Папа 👴чуть филонит, Мама👸 супер потрясающе, Сын🏃‍♂️ молодец! Надо с Вас брать пример», «Ёся— умиление. Он — Даавно подтянут. Пацан молодец💪Валера💪❤👍», «Лерочка, вы умничка, хрупкая, но сильная!Ёся, крутяк!Ну Сеня, ясное дело, суперский!», «Какие молодцы!Прекрасный пример!», «Молодцы, ребята! Спортивная семья», — восхищенно написали подписчики.

Фото: instagram