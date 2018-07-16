Сватковский подал документы для участия в довыборах в Госдуму РФ

В понедельник, 16 июля и.о замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский подал документы для участия в довыборах в Госдуму РФ Об этом сообщает НРО «Единая Россия». Напомним, Сватковский будет баллотироваться по 129-му избирательному округу. По его мнению, многие задачи, стоящие перед регионом, необходимо решать на федеральном уровне. Сватковский стал победителем предварительного голосования «Единой России» по довыборам в нижнюю палату российского парламента по Нижегородскому одномандатному избирательному 129 округу, набрав 74,35% голосов. Ранее сообщалось, что Сватковский выдвинут «Единой Россией» кандидатом в депутаты Госдумы