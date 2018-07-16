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Сватковский подал документы для участия в довыборах в Госдуму РФ
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Сватковский подал документы для участия в довыборах в Госдуму РФ 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
В понедельник, 16 июля и.о замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский подал документы для участия в довыборах в Госдуму РФ.
Об этом сообщает НРО «Единая Россия».
Напомним, Сватковский будет баллотироваться по 129-му избирательному округу.
По его мнению, многие задачи, стоящие перед регионом, необходимо решать на федеральном уровне.
Сватковский стал победителем предварительного голосования «Единой России» по довыборам в нижнюю палату российского парламента по Нижегородскому одномандатному избирательному 129 округу, набрав 74,35% голосов.
Ранее сообщалось, что Сватковский выдвинут «Единой Россией» кандидатом в депутаты Госдумы
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