Разноуровневые переходы появятся на платформах Курского направления МЖД в ЮВАО

Подольск. На трех железнодорожных платформах Курского направления МЖД в ЮВАО планируется сделать разноуровневые переходы через пути, так как там будут проходить поезда одного из Московских центральных диаметров — МЦД-2 Нахабино

Так, разноуровневые переходы (мосты и тоннели) будут построены через пути на платформах Новохохловская, Депо и Перерва. Это будет сделано из-за необходимости соблюдать шестиминутный интервал между поездами, следующими в одном направлении (такой принцип заложен в концепции МЦД).