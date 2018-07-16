Разноуровневые переходы появятся на платформах Курского направления МЖД в ЮВАО 

На трех железнодорожных платформах Курского направления МЖД в ЮВАО планируется сделать разноуровневые переходы через пути, так как там будут проходить поезда одного из Московских центральных диаметров — МЦД-2 Нахабино — Подольск.
Так, разноуровневые переходы (мосты и тоннели) будут построены через пути на платформах Новохохловская, Депо и Перерва. Это будет сделано из-за необходимости соблюдать шестиминутный интервал между поездами, следующими в одном направлении (такой принцип заложен в концепции МЦД).
— Учитывая движение в обе стороны, получается и вовсе трехминутное «окно» для перехода путей, — сказал генеральный директор АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Алексей Петров. — Если оставить настилы, оборудованные световой и звуковой сигнализацией, то на них все время будет гореть красный свет. Устав ждать, люди начнут перебегать пути перед поездами, что небезопасно.
На сегодня данные предложения дирекции отправлены в столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Главархитектуру Московской области, Институт Генплана Москвы и РЖД и ждут согласования.