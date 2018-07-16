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Все эмоции мундиаля в одном видео: самые яркие моменты футбольного эфира RT
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Все эмоции мундиаля в одном видео: самые яркие моменты футбольного эфира RT 

RT на русском 2 часа назад
15 июля победой сборной Франции завершился ЧМ-2018. На протяжении всего турнира RT следил за ходом главного футбольного события. Самые яркие моменты из эфира, посвящённого мундиалю, — в подборке RT.
RT на русском: последние новости
Стадион ЧМ-2018 в Волгограде не пострадал в результате ливня Флойд Мейвезер—младший признан самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes Мавзолей Ленина будет закрыт 21 июля
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