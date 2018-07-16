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Андрей Лунев: «Перед ЧМ-2018 в сборной России царила напряженная атмосфера»
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Андрей Лунев: «Перед ЧМ-2018 в сборной России царила напряженная атмосфера» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Голкипер сборной России и "Зенита" Андрей Лунев признался, что перед чемпионатом мира-2018 атмосфера в национальной команде была напряженной.
— Честно говоря, атмосфера перед матчем с Саудовской Аравией была напряженная, — цитирует Лунева официальный сайт «Зенита». — Абсолютно каждый человек проходил мимо и подкидывал камни в огород команды. Кто-то камни, кто-то булыжники. Критика обрушилась колоссальная, при том что турнир даже еще не начался. Тренер подводил нас именно к чемпионату мира. А как он прошел все видели.
Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти).
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь
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