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Спецназ ЦВО вывел из строя ракетные комплексы условного противника в ходе учения в Самарской области
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Спецназ ЦВО вывел из строя ракетные комплексы условного противника в ходе учения в Самарской области 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие парашютным способом были переброшены на полигон, совершили 25-километровый марш в тыл условного противника, где вскрыли расположение средств огневого поражения и вывели их из строя.
Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) вывели из строя основной командный пункт и ракетные комплексы условного противника в ходе учения в Самарской области.
Группы спецназа парашютным способом были переброшены на полигон под Самарой, откуда совершили 25-километровый марш в тыл условного противника. Им было необходимо вскрыть расположение узлов связи и средств огневого поражения, вывести их из строя, совершить налет на командный пункт, собрать данные по характеру действий и возможным намерениям «противника», выйти в район эвакуации.
Всего в практических действиях было задействовано более 500 человек и 80 единиц техники.
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