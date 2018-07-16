Спецназ ЦВО вывел из строя ракетные комплексы условного противника в ходе учения в Самарской области

Военнослужащие парашютным способом были переброшены на полигон, совершили 25-километровый марш в тыл условного противника, где вскрыли расположение средств огневого поражения и вывели их из строя.

Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) вывели из строя основной командный пункт и ракетные комплексы условного противника в ходе учения в Самарской области

Группы спецназа парашютным способом были переброшены на полигон под Самарой , откуда совершили 25-километровый марш в тыл условного противника. Им было необходимо вскрыть расположение узлов связи и средств огневого поражения, вывести их из строя, совершить налет на командный пункт, собрать данные по характеру действий и возможным намерениям «противника», выйти в район эвакуации.

Всего в практических действиях было задействовано более 500 человек и 80 единиц техники.