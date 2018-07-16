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Голландские фермеры оценят регион для инвестиций в молочное животноводство
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Голландские фермеры оценят регион для инвестиций в молочное животноводство 

Волга Ньюс 31 минуту назад
Как сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития, целью визита стало проведение переговоров по вопросам совместной реализации инвестиционных проектов в области молочного животноводства.
16 июля на базе Агентства по привлечению инвестиций состоялась встреча представителей Ассоциации голландских фермеров и органов исполнительной власти Самарской области, профильными институтами развития и предприятиями региона. В рамках встречи Алена Урусова, и. о. исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций, рассказала гостям о социально-экономическом потенциале и инвестиционных возможностях губернии в сфере молочного животноводства. Подробно были представлены меры государственной поддержки в области молочного скотоводства Юрием Григоревским, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия.
В свою очередь, голландские гости рассказали об истории, направлениях деятельности и перспективах развития компании, опыте функционирования предприятий по переработке молока и производству молочной продукции, ожиданиях от планируемого сотрудничества с Самарской областью.
В рамках визита представителей голландской делегации запланировано посещение одного из крупнейших действующих молочных комплексов региона, а также площадок, подготовленных для строительства животноводческих комплексов на 2400 голов дойного стада, планируемых к реализации ОАО «Корпорация развития Самарской области» и ООО «Радна». Гости ознакомятся с техническим оснащением предприятия, производственным процессом и оценят возможности для инвестиционного сотрудничества.
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