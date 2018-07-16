Когда твоя бабушка — настоящий чемпион и возраст ей не помеха

Большую спортивно-развлекательную программу «Моя бабушка — чемпион!» представили 16 июля администрация Таганского парка и Территориальный центр социального обслуживания «Таганский».

Самой пожилой участнице — Тамаре Кравченко — в этом году исполнился 81 год!

— По образованию я инженер, у меня две внучки — Ника и Мила, и они меня очень поддерживают во всех моих спортивных начинаниях, — рассказала Тамара Викторовна. — В итоговых соревнованиях конкурса «Моя бабушка — чемпион!» выбрали десять человек, но победила, как водится, дружба. Мы должны были играть в мяч, прыгать со скакалками и отгадывать загадки — было очень весело, несмотря на жару!

За ее успехами на центральной сцене наблюдал муж — прямо с балкона их квартиры. Женщина гордо показывает грамоту, полученную за участие в конкурсе. По ее словам, парк стал местом встречи для многих людей.

— Мы перестали чувствовать себя старыми. Мы просто пожилые люди, которые могут вести активный образ жизни благодаря программе мэра Москвы , — добавила Тамара Кравченко.

Не были забыты и дети, для которых рядом со сценой проводили мастер-классы «Магический пластик» и «Роспись текстильной игрушки».

— Работа в рамках программы «Московское долголетие» очень разнообразна. Мы не только занимаемся с пожилыми людьми спортивными и творческими направлениями, такими как скандинавская ходьба, йога, фитнес-аэробика, танцы, общефизическая подготовка, дыхательная гимнастика, но и регулярно проводим массовые мероприятия на центральной сцене парка для всех жителей района, а не только для пожилых людей, — сообщил художественный руководитель парка «Таганский» Сергей Пешехонов. — Приятно наблюдать, как прослеживается связь поколений — бабушки и дедушки часто приводят внуков, и все вместе занимаются. Это продлевает им активную жизнь и улучшает настроение.

Кроме физических занятий, в парке уделяют внимание творческим направлениям — проводятся мастер-классы по рисованию, английскому языку, пению и художественноприкладному творчеству.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Юдичева, начальник отдела социальных коммуникаций программы «Активное долголетие» ГБУ ТЦСО «Таганский»:

— На сегодняшний праздник «Моя бабушка — чемпион!», несмотря на жаркую погоду, к центральной сцене пришло более ста человек! Пожилые жители и гости нашего района участвовали в различных конкурсах, разгадывали вопросы викторин, в том числе музыкальных. Многих заинтересовали спортивные состязания и тематические мастер-классы. А после них всех наших гостей мы пригласили на концерт. Перед собравшимися выступили сотрудники парка «Таганский», Территориального центра социального обслуживания «Таганский» и сами зрители.