Лейкемия: симптомы у детей

Фото: Flickr / Ed UthmanЛейкемия: симптомы у детейДетский лейкоз (лейкемия) — это самый распространенный тип рака у детей в возрасте до 15 лет. Лейкемия поражает клетки крови, заставляя бесконтрольно развиваться не созревшие лейкоциты (белые кровяные клетки) в костном мозге человека. Затем они проходят через кровоток и подавляют продукцию здоровых клеток крови. Диагноз лейкемии может быть пугающим, но показатели выживаемости продолжают улучшаться.

Лейкемия у детей — первые симптомы

Анемия

Анемия возникает, когда организм испытывает нехватку эритроцитов, которые ответственны за перенос кислорода в организме.

Частые инфекции

У детей с лейкемией высокий уровень лейкоцитов, но большинство из этих клеток функционируют неправильно. Это связано с тем, что аномальные клетки заменяют здоровые белые кровяные клетки.

Лейкоциты помогают защитить организм и бороться с инфекциями.

Постоянные инфекции могут указывать на то, что у ребенка недостаточно здоровых лейкоцитов.

Кровотечение

Если у ребенка частые кровотечения из носа или у него кровоточат десны, это может указывать на лейкемию.

У ребенка с этим типом онкологического заболевания понижены тромбоциты, которые могут предотвратить кровотечение.

Боли в костях или суставах

Если ребенок жалуется на боли в костях или суставах, это может указывать на лейкемию. Когда развивается детский лейкоз, аномальные клетки могут собираться внутри сустава или близко к поверхности костей.

Отек

Отек рук или увеличение лимфатических узлов могут указывать на лейкемию. У ребенка с лейкемией отек может наблюдаться на различных участках тела, таких как:

Брюшная полость, когда аномальные клетки собираются в печени и селезенке;

Лицо и руки, когда возникает давление на верхнюю полую вену, что вызывает увеличение кровенаполнения;

Лимфатические узлы, когда человек замечает небольшие узлы по бокам шеи, в подмышках или на ключице.

Важно отметить, что у ребенка с увеличенными лимфатическими узлами и без каких-либо дополнительных симптомов более вероятна инфекция, чем лейкемия.

Отсутствие аппетита, боли в животе и потеря веса

Если атипичные клетки вызвали асцит, поразив печень, почки и селезенку, все это может давать давление на желудок. Результатом может быть чувство полноты или дискомфорта, отсутствие аппетита и последующая потеря веса.

Кашель или затруднение дыхания

Лейкемия может поражать грудную полость, например, некоторые лимфатические узлы или тимус — железу, расположенную между легкими. Если эти органы отекают, они могут оказывать давление на трахею и затруднять дыхание. Проблемы с дыханием также могут возникать, если клетки лейкемии накапливаются в небольших кровеносных сосудах легкого.

Головные боли, рвота и судороги

Если лейкемия влияет на головной или спинной мозг, ребенок может испытать:

головные боли;

припадки;

рвоту;

сложности с концентрацией;

проблемы с балансом;

помутнение зрения.

Кожные высыпания

Клетки лейкемии, которые распространяются на кожу, могут привести к появлению мелкой, темной сыпи. Они называются хлоромой или миелоидной саркомой и встречаются очень редко.

Синяки и кровотечения, которые характеризуют лейкемию, также могут вызывать появление мелких пятен, называемых петехиями. Они также могут выглядеть как сыпь.

Сильная слабость

В редких случаях лейкемия приводит к очень сильной слабости и истощению, что может привести к невнятной речи. Это происходит, когда клетки лейкемии собираются в крови, заставляя кровь сгущаться. Кровь может быть настолько густой, что циркуляция замедляется в мелких сосудах мозга.

Общее плохое самочувствие

Ребенок не может описать свои симптомы подробно, но можно увидеть, что ему плохо.

Раннее выявление признаков лейкемии может обеспечить оперативную диагностику и лечение. Но самые ранние признаки лейкемии трудно выявить, не у всех детей с лейкемией бывают симптомы, перечисленные выше.

Ранние симптомы также зависят от того, имеет ли ребенок острую или хроническую форму лейкоза. Симптомы острого лейкоза часто появляются быстро и могут заметными, хроническая лейкемия развивается постепенно.