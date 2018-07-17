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В Москве нашли самую дешевую маленькую квартиру
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В Москве нашли самую дешевую маленькую квартиру 

Мир24 1 час назад
Самая дешевая маленькая квартира в Москве площадью 10,5 квадратных метров продается за 1 млн 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба портала Domofond.
Квартира-студия находится недалеко от Царицынского парка и Борисовских прудов.
В свою очередь, квартиру-студию площадью 10,7 квадратных метров на юге Москвы можно приобрести за 1 млн 860 тысяч рублей. Жилье расположено в панельном доме недалеко от станции метро «Улица Академика Янгеля».
Студию с аналогичной площадью покупателям также предлагают в центре столицы. Так, квартиру с евроремонтом можно приобрести чуть дороже — за 2 млн 350 тысяч рублей. Она находится в Басманном районе Москвы.
На портале отметили, что в Москве продается около десятка малометражных квартир площадью около 11 квадратных метров. Средняя стоимость такого жилья составляет около 2 млн рублей.
Ранее эксперты назвали цену самой дешевой элитной квартиры в столице. Так, в среднем квартиры и апартаменты предлагались на продажу за 75 млн рублей.
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