Детский противотуберкулезный диспансер на 40 коек планируют построить в Северной Осетии 

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют построить детское противотуберкулезное стационарное отделение на 40 коек. Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.
"Битаров рассказал, что строительство детского противотуберкулезного стационарного отделения на 40 коек, о котором говорилось на состоявшейся в июне встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым, возможно при участии федерального центра. Объемы софинансирования установлены распоряжением правительства РФ — 93% за счет средств из федерального бюджета, 7% — за счет республиканского", — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.
По словам руководителя республики, проектно-сметная документация по диспансеру будет подготовлена до октября текущего года. «Также обязуемся выполнить в 2019 году обязательства по софинансированию», — заверил Вячеслав Битаров.
Детское противотуберкулезное стационарное отделение планируется открыть в составе строящегося республиканского противотуберкулезного диспансера на 276 коек и 250 посещений в смену в поселке Южный. Как сообщалось ранее, правительство РФ выделило Северной Осетии субсидии в размере 700 млн рублей на завершение строительства противотуберкулезного диспансера в 2018 году.
Вопрос необходимости создания в Северной Осетии противотуберкулезного диспансера глава республики неоднократно обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Было принято решение о строительстве крупного объекта здравоохранения мощностью до 300 коек, оно рассчитано на 250 посещений в смену с предельной сметной стоимостью строительства 1,27 млрд рублей.
Строится объект в рамках ФЦП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года.