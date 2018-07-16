Детский противотуберкулезный диспансер на 40 коек планируют построить в Северной Осетии

"Битаров рассказал, что строительство детского противотуберкулезного стационарного отделения на 40 коек, о котором говорилось на состоявшейся в июне встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым , возможно при участии федерального центра. Объемы софинансирования установлены распоряжением правительства РФ — 93% за счет средств из федерального бюджета, 7% — за счет республиканского", — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

По словам руководителя республики, проектно-сметная документация по диспансеру будет подготовлена до октября текущего года. «Также обязуемся выполнить в 2019 году обязательства по софинансированию», — заверил Вячеслав Битаров.

Детское противотуберкулезное стационарное отделение планируется открыть в составе строящегося республиканского противотуберкулезного диспансера на 276 коек и 250 посещений в смену в поселке Южный . Как сообщалось ранее, правительство РФ выделило Северной Осетии субсидии в размере 700 млн рублей на завершение строительства противотуберкулезного диспансера в 2018 году.

Вопрос необходимости создания в Северной Осетии противотуберкулезного диспансера глава республики неоднократно обсуждал с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой . Было принято решение о строительстве крупного объекта здравоохранения мощностью до 300 коек, оно рассчитано на 250 посещений в смену с предельной сметной стоимостью строительства 1,27 млрд рублей.

Строится объект в рамках ФЦП «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года.