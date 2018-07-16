В Ярославле появится сразу 500 новых вакансий

Где будут требоваться рабочие руки

Под Ярославлем откроется сразу 500 новых рабочих мест. Вакансии появятся в новом распределительном центре одной из самых популярных сетей супермаркетов в России . Соглашение о строительстве подписал с представителем предприятия губернатор Дмитрий Миронов

Центр построят рядом с индустриальным парком «Новосёлки» около Костромского шоссе.

Комплекс будет огромный — 36 тысяч квадратных метром.

— Он будет обслуживать семь сотен магазинов в Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологодской и Архангельской областях, — рассказали в Ярославской области

Продукты, которые затем будут поступать в супермаркеты, будут хранить в отдельных зонах, в каждой будет свой температурный режим, чтобы ничего не испортилось.

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