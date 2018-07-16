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В Ярославле появится сразу 500 новых вакансий
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Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США

В Ярославле появится сразу 500 новых вакансий 

76.ru 34 минуты назад
Фото: 76.ru
Где будут требоваться рабочие руки
Под Ярославлем откроется сразу 500 новых рабочих мест. Вакансии появятся в новом распределительном центре одной из самых популярных сетей супермаркетов в России. Соглашение о строительстве подписал с представителем предприятия губернатор Дмитрий Миронов.
Центр построят рядом с индустриальным парком «Новосёлки» около Костромского шоссе.
Комплекс будет огромный — 36 тысяч квадратных метром.
— Он будет обслуживать семь сотен магазинов в Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологодской и Архангельской областях, — рассказали в Ярославской области.
Продукты, которые затем будут поступать в супермаркеты, будут хранить в отдельных зонах, в каждой будет свой температурный режим, чтобы ничего не испортилось.
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