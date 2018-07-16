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Уваровские чтения пройдут в Херсонесе в сентябре
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Уваровские чтения пройдут в Херсонесе в сентябре 

RT на русском 39 минут назад
Уваровские таврические чтения «Древности юга России» будут проходить с 19 по 21 сентября в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу.
Мероприятие посвящено вопросам становления и развития археологической, исторической и искусствоведческой науки в стране.
Это совместный проект с Государственной публичной исторической библиотекой России.
Запланирована работа по шести направлениям, среди которых «От усадьбы до музея и библиотеки: семья Уваровых в культурном пространстве Российской империи» и «Открытие Крыма в XVIII — начале XX века: учёные и путешественники».
Ранее m24 сообщало, что археологи нашли мраморный крест в Новослободском парке в Москве.
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