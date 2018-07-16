Сегодня ночью в Саратове будут вестись ремонтные работы на четырёх участках дорог

Сегодня ночью (с 16 на 17 июля) продолжатся работы по асфальтированию дорожного покрытия на Большой Затонской и на Рахова. Также будет производиться фрезерование на Большой Садовой и снятие деформированного слоя на 7-ой Нагорной. Об этом сообщает городская администрация.

Ремонт ведётся в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, в случае неблагоприятных погодных условий график работ может корректироваться.