Играй на поле, как Месси, даже если тебе всего три года

В понедельник, 16 июля, московская Академия футбольного клуба «Барселона» провела открытый просмотр юных талантов в возрасте от 3 до 15 лет. Как ребята проявили себя, наблюдала «ВМ».

На поле вызывают футболистов старшего возраста. Среди них 14-летний Денис Кучинов. Для него нет ничего роднее футбола. Днями и ночами мальчишка гоняет мяч во дворе и мечтает выйти на поле в составе легендарной «Барселоны».

— Для него футбол — главное увлечение в жизни, — рассказывает папа юного игрока Санал Кучинов. — Дениса было не оторвать от просмотра матчей, в видеоиграх он выбирал только «Барселону». Если честно, мы даже не ожидали, что нам придет предложение из академии.

Таких, как Денис, на открытый просмотр пришло около 100 ребят разного возраста. Так близко к своим кумирам они еще не были. Уже на входе их встречает полномасштабная фигура нападающего «Барселоны» Луиса Суареса , а на ресепшене — плакат с изображением великого Лионеля Месси . Ради мечты дети готовы выложиться на открытом просмотре на 100 процентов.

Академия «Барселоны» — одна из ведущих в мире. В ее принципах воспитание в игроках уважения к сопернику и партнерам по команде, целеустремленность и сплоченность.

Занятия прошли под присмотром главного тренера и технического директора московского филиала Жорди Гратакоса Гайолы. У него богатый опыт развития футбольных талантов по всему земному шару, в прошлом он курировал работу международных футбольных школ и лагерей. Теперь же он отбирает талантливых ребят в Москве . И двое уже получили шанс проявить себя в испанской академии сине-гранатовых.

— Футбольных талантов уровня «Барселоны» в мире не так много, — сказал тренер. — Сейчас у нас есть способные ребята с потенциалом. Посмотрим, как они проявят себя в будущем.

Открытые просмотры в академии планируют устраивать ежемесячно. В следующий раз они состоятся уже в конце августа.

У ребят будет шанс, который, возможно, выпадает раз в жизни. «Барселона» заинтересована в московских талантливых игроках. Возможно, в будущем они смогут принести пользу не только «Барсе», но и сборной России.