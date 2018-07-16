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Владивосток рассчитывает на треть снизить повреждаемость на теплосетях
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Владивосток рассчитывает на треть снизить повреждаемость на теплосетях 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владивосток разработал программу развития систем инженерной инфраструктуры на 2018-2021 годы, которая предполагает почти на треть снизить количество повреждений на теплосетях, сообщает городская администрация.
"В программе предложены необходимые меры по модернизации тепловых и электрических сетей", — поясняется в сообщении.
По оценкам специалистов, существующие магистральные и внутриквартальные тепловые сети Владивостокского городского округа изношены на 90%. Их реконструкция и замена считается одной из самых актуальных задач городского хозяйства.
"В программе разработан перечень необходимых мероприятий по снижению аварийности, в результате выполнения за три года будут достигнуты следующие показатели: заменено 15 тысяч метров теплотрассы, снижение количества повреждений на тепловых сетях практически на треть (27%), снижение износа на реконструируемых объектах составит до 54%", — отмечается в сообщении.
Власти города надеются, что модернизации инженерной инфраструктуры города позволит снизить объем работ по благоустройству и многонедельных «раскопок» в городе станет меньше (сейчас в городе еженедельно открывается несколько десятков ордеров на проведение земляных работ).
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