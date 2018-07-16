MINI выпустит модель John Cooper Works в ярком цвете

Специально для любителей чрезмерно длинных названий марка MINI представляет новый автомобиль John Cooper Works Hardtop International Orange Edition. Официальная премьера модели произойдёт в рамках ралли Mini Takes The States 14 июля.

Компактная MINI покажет достаточно необычный дизайн, включающий особые акценты на бамперах, контрастные полосы по бокам, задний спойлер в оттенке Midnight Black Metallic, элементы из углеродного волокна и дверные ручки в цвете High Gloss Black. К ряду особенностей присоединится выхлопная система John Cooper Works Pro Exhaust и набор 18-дюймовых колесных дисков John Cooper Works с отделкой Ferric Grey. Большая часть оформления John Cooper Works Hardtop International Orange Edition сосредоточена именно на экстерьере, в то время как салон автомобиля не имеет особых акцентов и дополняется передними сидениями с функцией подогрева, автоматическим климат-контролем, аудиосистемой Harman Kardon с спутниковым радио Sirius XM, а также панорамной стеклянной крышей, системой доступа без ключа, комплексом Active Driving Assistant, GPS-навигацией и специальным пакетом.

MINI отказывается разглашать технические характеристики, но предполагается, что модель оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем с отдачей в 228 лошадиных сил и 319 Нм крутящего момента. Такие показатели должны предоставить разгон 0-100 км/ч за 5,9 секунды (при условии использования шестиступенчатой автоматической коробкой передач). Отмечается, MINI JCW Hardtop International Orange Edition поступит в автосалоны этой осенью с минимальной стоимостью от 39 900 долларов США (без учета оплаты 850 долларов за транспортировку).